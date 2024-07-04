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Пенсионер погиб при пожаре в Полоцке

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке при пожаре погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Спасателям 3 июля в 22.44 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Ленинградской. Прибыв к месту вызова, работники МЧС увидели, что из окон квартиры на втором этаже вырывается пламя. В жилой комнате на полу обнаружен труп хозяина квартиры, пенсионера 1954 года рождения. В результате пожара на кухне повреждено имущество, закопчены стены, потолок, уничтожено имущество на балконе.

По факту произошедшего проводится проверка. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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