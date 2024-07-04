Во Владивостоке девушка выпала из окна дома

Сотрудники полиции уже на месте, но детали случившегося пока предстоит выяснить. Остается неизвестным, с какого этажа выпала девушка, сколько лет и осталась ли она жива. Редакция «Комсомольской правды — Владивосток» обратилась в пресс-службу СУ СК РФ по Приморью, однако в ведомстве пока не предоставили комментарии.