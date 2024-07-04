Во Владивостоке девушка выпала из окна дома

ЧП произошло в столице Приморья. Как сообщают в новых медиа, из окна выпала девушка.
По словам очевидцев, случилось все в районе дома на Тобольской, 27:
«Из окна жилого дома выпала девушка. Она оказалась на козырьке и лежит уже час».
Сотрудники полиции уже на месте, но детали случившегося пока предстоит выяснить. Остается неизвестным, с какого этажа выпала девушка, сколько лет и осталась ли она жива. Редакция «Комсомольской правды — Владивосток» обратилась в пресс-службу СУ СК РФ по Приморью, однако в ведомстве пока не предоставили комментарии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Дальнегорске четырехлетний мальчик вывалился из окна. Пролетев пять этажей, мальчик чудом остался жив. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи. Прокуратура уже начала проверку.