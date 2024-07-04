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Самолёт из Петербурга ушёл на запасной аэродром из-за сибирского тумана. Обратный рейс опаздывает почти на 7 часов

Рейс из Новосибирска на 7 часов опаздывает в Петербург.

В Барнауле пришлось дожидаться ясного неба пассажирам, летевшим из Петербурга в Новосибирск. Для путешествующих в обратном направлении дорога затягивается примерно на семь часов.

Как следует из онлайн-табло Пулково 4 июля, в Барнаул был перенаправлен рейс № 6541 авиакомпании «Россия», вылетевший в Новосибирск накануне в десятом часу вечера. В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» сообщили, что решение уйти на запасной аэродром было принято в связи с метеоусловиями: в новосибирском Толмачёво был туман.

Утром летевшие из Пулково добрались до места назначения, но обратный рейс в Петербург № 6541 пришлось ждать.

В «России» уточнили, что пассажирам были предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. Самолёт вылетел в Петербург. Ожидается, что он будет в Пулково в 13:43.