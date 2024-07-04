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В Красноярском крае 10-месячный мальчик умер под матрасом в своей кроватке

Следственный комитет начал проверку.

Источник: РИА "Новости"

В Минусинске проводится проверка в связи с гибелью 10-месячного мальчика в его собственной кроватке. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.

По предварительным данным следствия, вечером 3 июля 19-летняя мать обнаружила своего сына зажатым между реечными основаниями кровати и матрасом. Ребёнок в этот момент уже не дышал.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мальчика. Кроме того, у матери был изъят старший сын в возрасте одного года 10 месяцев из-за антисанитарных условий в доме.

По результатам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.

СК