В Красноярском крае 10-месячный мальчик умер под матрасом в своей кроватке

В Минусинске проводится проверка в связи с гибелью 10-месячного мальчика в его собственной кроватке. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
По предварительным данным следствия, вечером 3 июля 19-летняя мать обнаружила своего сына зажатым между реечными основаниями кровати и матрасом. Ребёнок в этот момент уже не дышал.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти мальчика. Кроме того, у матери был изъят старший сын в возрасте одного года 10 месяцев из-за антисанитарных условий в доме.
По результатам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.