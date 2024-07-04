Полковник Ходаренок не исключил нападения Украины на Белоруссию

К примеру, специалисты в РФ полагают, что пограничный кризис может повлечь за собой вооруженные провокации со стороны Киева. В то же время, по их мнению, на полномасштабные боевые действия на этом направлении у ВСУ просто не хватит сил. Некоторые российские эксперты считают, что никакой второй фронт Украина открывать не будет. По их словам, вторгаясь на территорию Белоруссии, Киев полностью обнулит свою легитимность в глазах Запада и всего остального мира. Причем тут, правда, легитимность не совсем понятно.