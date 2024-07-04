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Арестованный генерал Попов просит возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ

Защита бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерала Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет России (СКР) из-за того, что на Украине против него возбудили уголовное дело о «ведении агрессивных военных действий». Российских следователей просят возбудить уголовное дело о госизмене или шпионаже в отношении неустановленных лиц, из-за которых была раскрыта секретная информация. Сам Попов находится под арестом в РФ по делу о хищении.

Источник: РИА "Новости"

«Мы подали заявление в СКР на имя Бастрыкина Александра Ивановича с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, как-то попали секретные документы в открытый доступ. Либо же это шпионаж», — сказал адвокат Попова Сергей Буйновский «РИА Новости».

Буйновский в конце июня сообщал ТАСС, что защита попросила СКР привлечь к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Харьковской областной прокуратуры за «незаконное привлечение к уголовной ответственности». Тогда адвокат также сообщал, что письмо направлено в адрес Бастрыкина и что защита просит провести проверку по возможной госизмене. «Те сведения, которые опубликовала Харьковская областная прокуратура, являются государственной и военной тайной РФ», — говорил Буйновский.

Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в хищении 130 млн руб. при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. В июле генералу добавили обвинение в служебном подлоге.

Попов был назначен командующим 58-армией после начала спецоперации на Украине. В июле 2023 года он рассказал об отстранении от службы после доклада. В нем, по словам генерал-майора, сообщалось о проблемах российской армии в части боевой работы и обеспечения.

СК