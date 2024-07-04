Арестованный генерал Попов просит возбудить дело о госизмене из-за обвинений СБУ

Защита бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерала Ивана Попова подала заявление в Следственный комитет России (СКР) из-за того, что на Украине против него возбудили уголовное дело о «ведении агрессивных военных действий». Российских следователей просят возбудить уголовное дело о госизмене или шпионаже в отношении неустановленных лиц, из-за которых была раскрыта секретная информация. Сам Попов находится под арестом в РФ по делу о хищении.