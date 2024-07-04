17-летняя девочка и мужчина утонули в Приангарье за минувшие сутки

В посёлке Мама на реке Витим утонула девочка 2007 г.р. Она оступилась в глубокое место, обратным течением её вынесло в основное русло. Очевидцам спасти девочку не удалось. В посёлке Куйтун в реке Кимельтей утонул мужчина 1984 г.р. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обе трагедии проиошли в не оборудованных для купания местах.
— К гибели людей приводит нарушение правил безопасности: купание в несанкционированных местах, заплывы в нетрезвом состоянии, а также нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых, — рассказали в пресс-службе ведомства.