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17-летняя девочка и мужчина утонули в Приангарье за минувшие сутки

17-летняя девочка и мужчина утонули в Приангарье за минувшие сутки. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: Reuters

В посёлке Мама на реке Витим утонула девочка 2007 г.р. Она оступилась в глубокое место, обратным течением её вынесло в основное русло. Очевидцам спасти девочку не удалось. В посёлке Куйтун в реке Кимельтей утонул мужчина 1984 г.р. Обстоятельства происшествия уточняются.

Обе трагедии проиошли в не оборудованных для купания местах.

— К гибели людей приводит нарушение правил безопасности: купание в несанкционированных местах, заплывы в нетрезвом состоянии, а также нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых, — рассказали в пресс-службе ведомства.

несчастный случай