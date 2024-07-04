Прокуратура Москвы рассказала, кем чаще всего представляются мошенники

Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов (ФСБ, прокуратура, МВД, следователи, дознаватели, оперативные сотрудники, «майоры и полковники»), сотрудников банков и сотрудников государственных органов и организаций (Росфинмониторинг, налоговая служба, «Госуслуги», Пенсионный фонд, соцзащита, медицинские учреждения). Также мошенники могут представляться операторами сотовой связи, сотрудниками коммунальных служб, газовых и энергетических компаний, брокерами, биржевыми маклерами, финансовыми консультантами и аналитиками. Дистанционное мошенничество может осуществляться и от имени работодателя, руководителя организации, в которых работает или работал потерпевший. Также мошенники могут позиционировать себя редакторами интернет-сайтов, нотариусами или родственниками и знакомыми, попавшими в беду.