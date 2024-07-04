Прокуратура Москвы рассказала, кем чаще всего представляются мошенники

«Самый распространенный способ дистанционного хищения — это требование о снятии денежных средств, переводе их на “безопасные счета” либо передаче курьерам под предлогом сохранения», — подчеркнули в прокуратуре.
«Есть одно правило чтобы не стать жертвой мошенников: кем бы ни представлялся вам по телефону незнакомец, выполнять его требования и указания нельзя. Прекратите разговор, положите трубку и самостоятельно позвоните в свой банк или обратитесь в правоохранительные органы», — заявили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что за 2023 год в столице было зарегистрировано 51,9 тыс. мошенничеств и краж, совершенных дистанционно — по телефону или через интернет.
Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов (ФСБ, прокуратура, МВД, следователи, дознаватели, оперативные сотрудники, «майоры и полковники»), сотрудников банков и сотрудников государственных органов и организаций (Росфинмониторинг, налоговая служба, «Госуслуги», Пенсионный фонд, соцзащита, медицинские учреждения). Также мошенники могут представляться операторами сотовой связи, сотрудниками коммунальных служб, газовых и энергетических компаний, брокерами, биржевыми маклерами, финансовыми консультантами и аналитиками. Дистанционное мошенничество может осуществляться и от имени работодателя, руководителя организации, в которых работает или работал потерпевший. Также мошенники могут позиционировать себя редакторами интернет-сайтов, нотариусами или родственниками и знакомыми, попавшими в беду.