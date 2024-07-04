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В Новороссийске при атаке безэкипажных катеров ВСУ пострадали 5 квартир

В Новороссийске при атаке безэкипажных катеров ВСУ пострадали 5 квартир и два коммерческих помещения.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС. Уточняется, что квартиры получили незначительные повреждения. Там были выбиты стекла. О нанесенном ущербе горожане рассказали во время поквартирных обходов, проводившихся по заявкам местных жителей. Напомним, что вчера ночью, 3 июля, на подходе к Новороссийску были нейтрализованы 2 БЭКа. Их уничтожили российские военные. Сообщалось, что в результате атаки вражеского режима пострадали 3 помещения, 2 из которых были коммерческими. Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань».