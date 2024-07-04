Предполагают страшное: поисковики рассказали, что могло случиться с подростками, которые пропали на прогулке с собакой

Обследуют акваторию и береговую зону.
В Ставропольском районе Самарской области уже вторые сутки ищут пропавших подростков Константина Голубцова и Даниила Старых. Мальчики вечером 2 июля ушли на прогулку со своими собаками и до сих пор не вернулись домой. Собственные источники «КП-Самара» рассказали, что сейчас отрабатывается версия с утоплением подростков.
— Есть вероятность, что мальчики утонули. Никаких следов пока не обнаружено, — рассказал журналисту источник.
В поисково-спасательной службе Самарской области нам сообщили, что на поиски подростков действительно были направлен отряд из Тольятти. В настоящий момент спасатели обследуют береговую линию и акваторию реки Волга. Как нам стало известно, пока водолазов к поискам не привлекли.
Более 100 человек искали мальчиков всю ночь
Напомним, 14-летний Костя и 15-летний Даниил ушли из дома на прогулку с собаками. По данным «КП-Самара», одна из собак поздно вечером вернулась домой. На поиски подростков и собаки по кличке Мышь отправились местные жители, полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Штаб волонтеры организовали в поселке Яблоневый овраг.
— Штаб работал до 6 часов утра. В поисках принимали участие более 100 добровольцев со всей Самарской области. Выполнены порядка 40 сложных и важных задач, поставленных координатором поиска от отряда «ЛизаАлерт», — рассказала журналисту «Комсомольской правды» пресс-секретарь регионального отделения «Лиза Алерт». — В настоящий момент поиск продолжается: собираются и оперативно отрабатываются приходящие от жителей свидетельства, распространяются ориентировки с фото пропавших, мониторятся медучреждения, работает инфогруппа, анализируются треки пеших поисковых групп и многое другое. Вся работа идет в тесном взаимодействии с МВД.
Приметы разыскиваемых:
1. Рост 160−165 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с надписью белого цвета, шорты серого цвета «Найк», кроссовки черного цвета, носки черного цвета.
2. Рост 165−173 см., среднего телосложения, волосы темного цвета короткие, глаза зелено-карие. Особых примет не имеет. Был одет: черная футболка с серым принтом, шорты черного цвета, коричневые сандалии.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в О МВД России по г. Жигулёвску, расположенное по адресу: ул. Декабристов, 4 или по тел. 8 (84862)2−23−90, 8 (84862)3−10−08 — дежурная часть, 88486231469 — отдел уголовного розыска.