Предполагают страшное: поисковики рассказали, что могло случиться с подростками, которые пропали на прогулке с собакой

— Штаб работал до 6 часов утра. В поисках принимали участие более 100 добровольцев со всей Самарской области. Выполнены порядка 40 сложных и важных задач, поставленных координатором поиска от отряда «ЛизаАлерт», — рассказала журналисту «Комсомольской правды» пресс-секретарь регионального отделения «Лиза Алерт». — В настоящий момент поиск продолжается: собираются и оперативно отрабатываются приходящие от жителей свидетельства, распространяются ориентировки с фото пропавших, мониторятся медучреждения, работает инфогруппа, анализируются треки пеших поисковых групп и многое другое. Вся работа идет в тесном взаимодействии с МВД.