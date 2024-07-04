Минчанина будут судить за нападение с топором на медработников

Известно, что напавший на медиков страдает психическим расстройством более 10 лет, его несколько раз лечили в специализированном медучреждении. Эксперты в рамках расследования уголовного дела установили, что в период, относящийся к инкриминируемому деянию, обвиняемый страдал параноидной шизофренией, представлял опасность для общества и нуждался в изоляции в психиатрическом стационаре.