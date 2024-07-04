Минчанина будут судить за нападение с топором на медработников

Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда к минчанину домой прибыла бригада фельдшеров скорой помощи. Они должны были доставить мужчину в медучреждение для применения принудительных мер безопасности и лечения.
«Следствием установлено, что когда медики прибыли, мужчина отказался проследовать для госпитализации и нанес им не менее шести ударов топором в область головы», — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.
Медики оказали активное сопротивление, а родственник обвиняемого отобрал у него топор. Это дало возможность фельдшерам покинуть место происшествия, им также была оказана своевременная медицинская помощь.
Следствием установлено, что в результате покушения на убийство работникам бригады скорой медицинской помощи причинены тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.
Известно, что напавший на медиков страдает психическим расстройством более 10 лет, его несколько раз лечили в специализированном медучреждении. Эксперты в рамках расследования уголовного дела установили, что в период, относящийся к инкриминируемому деянию, обвиняемый страдал параноидной шизофренией, представлял опасность для общества и нуждался в изоляции в психиатрическом стационаре.
Прокуроры изучили материалы уголовного дела и пришли к выводу, что доказательства собраны в достаточном объеме, дело расследовано полно и объективно.
«Прокуратура согласилась с квалификацией содеянного по ч.1 ст. 14, п. 1 и 10 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики (покушение на убийство», сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Дело направлено в суд, избранную меру пресечения в виде заключения прокурор оставил без изменения.