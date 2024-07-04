Подросток остановил грузовой поезд в Свердловской области

Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
По данным ведомства, ребенок шел по железнодорожным путям. Его заметил машинист грузового поезда и подал сигнал. Подросток не ушел с путей, поэтому машинист применил экстренную остановку. Поезд задержался на 11 минут.
Личность подростка установили транспортные полицейские Богдановича. По словам несовершеннолетнего жителя поселка Белоярский, он шел на встречу с другом. Через железнодорожные пути решил сократить путь.
Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних сообщила о происшествии родителям подростка. В отношении него составлен административный протокол по ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах). Информацию о правонарушении направят в образовательное учреждение и в администрацию Белоярского.
«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Исеть под Екатеринбургом 17 июня 55-летнюю Елену сбил локомотив.
Она подошла к железнодорожному переезду, когда по нему проехал один поезд, а навстречу ему двигался второй. Из-за уходящего поезда встречный было не слышно. Елена шагнула вперед и попала под состав.