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Вступил в силу приговор по делу о госизмене в Самарской области

Житель Самарской области Георгий Камлаш не смог оспорить приговор по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять апелляционную жалобу адвоката осужденного и оставил решение первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Шпиона выявило региональное УФСБ. Силовики установили, что весной и летом 2023 года житель Кинельского района по заданию спецслужб Украины проводил разведку на станциях Куйбышевской железной дороги «Кинель» и «Безымянка». В частности, он выявлял эшелоны с военной техникой Вооруженных сил РФ и фотографировал их.

Затем шпион по мессенджеру отправлял фото с комментариями о месте съемки и количестве единиц военной техники представителю спецслужбы Украины.

В отношении шпиона возбудили уголовное дело. Самарский областной суд признал Георгия Камлаша виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом на сумму 250 тыс. руб.