Вступил в силу приговор по делу о госизмене в Самарской области

Шпиона выявило региональное УФСБ. Силовики установили, что весной и летом 2023 года житель Кинельского района по заданию спецслужб Украины проводил разведку на станциях Куйбышевской железной дороги «Кинель» и «Безымянка». В частности, он выявлял эшелоны с военной техникой Вооруженных сил РФ и фотографировал их.