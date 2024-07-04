Вступил в силу приговор по делу о госизмене в Самарской области

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворять апелляционную жалобу адвоката осужденного и оставил решение первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.
Шпиона выявило региональное УФСБ. Силовики установили, что весной и летом 2023 года житель Кинельского района по заданию спецслужб Украины проводил разведку на станциях Куйбышевской железной дороги «Кинель» и «Безымянка». В частности, он выявлял эшелоны с военной техникой Вооруженных сил РФ и фотографировал их.
Затем шпион по мессенджеру отправлял фото с комментариями о месте съемки и количестве единиц военной техники представителю спецслужбы Украины.
В отношении шпиона возбудили уголовное дело. Самарский областной суд признал Георгия Камлаша виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом на сумму 250 тыс. руб.