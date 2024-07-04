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В Самарской области горит ангар на площади 1000 квадратных метров

Крупный пожар в Ставропольском районе тушат 60 человек.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар произошел в Самарской области 4 июля. В селе Ташелка Ставропольского района загорелся ангар. В соцсетях очевидцы пишут, что здесь раньше находилась пилорама. Сейчас же здесь хранятся электропровода в катушках.

— Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В службу спасения информация о пожаре поступила в 10.54. Пожарные-спасатели продолжают бороться с огнем. На месте ЧП работают 60 человек, задействованы 19 единиц техники. По предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не пострадал.

МЧС
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