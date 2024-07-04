Самарский облсуд согласился с продлением ареста певцу Шарлоту

Самарский областной суд принял во внимание, что Шарлота обвиняют в преступлениях против мира и безопасности человечества, направленных на осквернение символов воинской славы России; на распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества; в преступлении против конституционных прав и свобод, выразившегося в оскорблении религиозных чувств верующих; в уничтожении официального документа из личной заинтересованности; в возбуждение ненависти по признакам национальности с угрозой применения насилия. Также суд посчитал, что певец может воспрепятствовать расследованию.