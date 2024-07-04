Избила и бросила умирать в кроватке: Мать призналась в убийстве четырехмесячной дочери в Петербурге

Напомним, что изначально мать малышки рассказывала правоохранителям совсем иную версию случившегося. По словам женщины, она покормила дочку и уложила спать. Вскоре ей позвонила подруга и пригласила к себе в гости. Она согласилась, ведь знакомая жила в соседнем доме. Но перед выходом, мать оставила радионяню у кроватки, чтобы следить за младенцем. Через несколько часов к выпивающей компании подключился отец крохи. Пара еще немного посидела в гостях и затем вернулась домой, тогда-то они якобы и нашли дочь мертвой. Но на деле все оказалось совсем иначе.