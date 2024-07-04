Избила и бросила умирать в кроватке: Мать призналась в убийстве четырехмесячной дочери в Петербурге

История со смертью четырехмесячной девочки в квартире на улице Антонова-Овсеенко в Петербурге обросла шокирующими подробностями. Оказалось, что малышка умерла от рук пьяной матери. Женщина несколько раз ударила дочь по голове, затем бросила ее в кроватку, а после ушла пить с подругой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Напомним, что изначально мать малышки рассказывала правоохранителям совсем иную версию случившегося. По словам женщины, она покормила дочку и уложила спать. Вскоре ей позвонила подруга и пригласила к себе в гости. Она согласилась, ведь знакомая жила в соседнем доме. Но перед выходом, мать оставила радионяню у кроватки, чтобы следить за младенцем. Через несколько часов к выпивающей компании подключился отец крохи. Пара еще немного посидела в гостях и затем вернулась домой, тогда-то они якобы и нашли дочь мертвой. Но на деле все оказалось совсем иначе.
— Следствием установлено, что 2 июля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла рукой не менее трех ударов по голове своей дочери. После чего бросила ребенка в кровать и продолжила распивать спиртное, покинув впоследствии квартиру, — сообщили в СК.
Сначала следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, но поскольку вскрылись жуткие подробности, дело переквалифицировали в убийство малолетнего. 30-летнюю мать задержали и уже предъявили обвинение. Она отнекиваться не стала и созналась в содеянном.
— Признаю вину, что ударила дочь и бросила в кроватку, а она умерла. Раскаиваюсь, — сказала мать на допросе.
Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.