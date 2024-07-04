Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Как написал господин Жилинка в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), о переквалификации дела уже сообщили стрелявшему в премьера Юраю Цинтуле. Теперь ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в господина Фицо в городке Гандлова, где в тот день шло заседание правительства. Премьера с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого стрелка сразу же задержали. Позднее он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Словакии.
1 июля глава Минобороны Словакии Роберта Калиняка сообщила, что состояние Роберта Фицо уже улучшилось. В ближайшее время премьер-министр вернется к выполнению своих обязанностей.