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Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Дело о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая, переквалифицировали в особо тяжкое преступление — террористический акт. Как сообщил генпрокурор республики Марош Жилинка, такое решение было принято на основании полученных в ходе расследования доказательств.

Источник: AP 2023

Как написал господин Жилинка в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), о переквалификации дела уже сообщили стрелявшему в премьера Юраю Цинтуле. Теперь ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в господина Фицо в городке Гандлова, где в тот день шло заседание правительства. Премьера с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого стрелка сразу же задержали. Позднее он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Словакии.

1 июля глава Минобороны Словакии Роберта Калиняка сообщила, что состояние Роберта Фицо уже улучшилось. В ближайшее время премьер-министр вернется к выполнению своих обязанностей.