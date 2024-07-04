Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в господина Фицо в городке Гандлова, где в тот день шло заседание правительства. Премьера с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого стрелка сразу же задержали. Позднее он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Словакии.