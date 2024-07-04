В Сочи при строительстве школы украли 73 млн рублей

Установлено, что руководители подрядной организации под видом поставки строительных материалов с использованием фиктивного документооборота похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 73 млн рублей. Финансы были выделены на строительство образовательного учреждения в Хостинском районе Сочи.



После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения и в составе группы лиц по предварительному сговору.



Прокуратура контролирует ход и расследование уголовного дела. Также приняты меры по возмещению причиненного ущерба в судебном порядке. Наложены аресты на имущество фигурантов, оценочная стоимость которого составляет свыше 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.