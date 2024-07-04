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В Сочи при строительстве школы украли 73 млн рублей

В Сочи по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство школы.

Источник: Новая Кубань

Установлено, что руководители подрядной организации под видом поставки строительных материалов с использованием фиктивного документооборота похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 73 млн рублей. Финансы были выделены на строительство образовательного учреждения в Хостинском районе Сочи.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения и в составе группы лиц по предварительному сговору.

Прокуратура контролирует ход и расследование уголовного дела. Также приняты меры по возмещению причиненного ущерба в судебном порядке. Наложены аресты на имущество фигурантов, оценочная стоимость которого составляет свыше 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.