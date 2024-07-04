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Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены

КРАСНОДАР, 4 июл — РИА Новости. Жителя Краснодарского края, задержанного при попытке выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ, получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили журналистам в УФСБ РФ по Кубани.

Источник: © РИА Новости

Уточняется, что сотрудники краевого УФСБ задержали Олега Елисеева при попытке выезда на территорию Украины в рамках работы по выявлению желающих вступить в ряды украинских военизированных объединений, признанных террористическими и запрещенными в РФ.

«Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя Краснодарского края Елисеева Олега Владимировича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ему инкриминировали приготовление к госизмене и участию в деятельности террористической организации, добавили в ведомстве.