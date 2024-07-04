Житель Кубани получил шесть лет колонии за попытку госизмены

«Вступило в законную силу решение Южного окружного военного суда о признании виновным жителя Краснодарского края Елисеева Олега Владимировича в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.