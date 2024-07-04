ВСУ потеряли 630 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, потери противника составили до 630 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
«Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М198 производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, 105-мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, а также две станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ», — сообщили в Минобороны.