Подразделения группировки войск «Запад» отразили три контратаки ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.
«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — уточнили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.
Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.