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Подразделения группировки войск «Запад» отразили три контратаки ВСУ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области, потери противника составили до 600 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Синьковка, Петропавловка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

«ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — уточнили в МО РФ.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119 производства Великобритании.

Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.