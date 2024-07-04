Пресечена попытка провоза наркотиков на таможенном посту

КГД МФ РК сообщает, что 04 июля 2024 года на таможенном посту «Тажен» Мангистауской области при выезде в ходе таможенного досмотра сотрудником таможенной службы совместно с пограничным нарядом «ДТСГ» у гражданина Т. уроженца Республики Узбекистан, направляющего по маршруту г. Москва (РФ) — г. Динау (РУз) обнаружен неизвестный сверток в кошельке левого кармана брюк (предположительно «наркотическое вещество»), передает DKnews.kz.