Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения «Север» нанесли поражения бригадам ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Киев за сутки потерял до 225 своих военных в зоне действий российской группировки «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, 203-мм самоходная артиллерийская установка “Пион”, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — отмечает МО РФ.