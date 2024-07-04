Подразделения «Север» нанесли поражения бригадам ВСУ в Харьковской области

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Русская Лозовая, Нескучное и Циркуны Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”, 203-мм самоходная артиллерийская установка “Пион”, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — отмечает МО РФ.