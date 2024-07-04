ВС России поразили два украинских оборонных предприятия

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <…> поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах», — говорится в сводке.