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ВС России поразили два украинских оборонных предприятия

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли результативные удары по двум предприятиям украинского ВПК, нефтеперерабатывающему заводу, цеху производства беспилотников, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <…> поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ; цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах», — говорится в сводке.

Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, добавили в военном ведомстве.