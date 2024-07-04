Группировка «Восток» отразила три украинских контратаки

«Подразделениями группировки войск “Восток” нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 116, 120 и 123 бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное, Сторожевое Донецкой народной республики и Новоселовка Запорожской области. Кроме того, отражены три контратаки формирований 108 и 129 бригад теробороны. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании», — говорится в сообщении.