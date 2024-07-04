Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торец Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады “Лють” МВД Украины. Противник потерял до 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку “Рапира”, — говорится в сообщении российского военного ведомства.