ДТП в Дрогичинском районе: четыре человека погибли

По предварительной информации, около полудня на 494-м км автодороги М10 граница РФ — Гомель — Кобрин 45-летний водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с фурой Scania под управлением 38-летнего брестчанина.