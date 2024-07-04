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ДТП в Дрогичинском районе: четыре человека погибли

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе легковушка столкнулась с фурой. Четыре человека погибли. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, около полудня на 494-м км автодороги М10 граница РФ — Гомель — Кобрин 45-летний водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с фурой Scania под управлением 38-летнего брестчанина.

В результате ДТП погибли водитель легковушки и три его пассажира — 45- и 64-летняя женщины, а также 10-летняя девочка.

На месте аварии работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. Движение на указанном участке ограничено.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. Выбирайте безопасную скорость движения, учитывайте погодные условия и состояние проезжей части. Перед началом маневра убедитесь в его безопасности.