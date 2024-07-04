Лоран Винатье на суде признался в любви к России

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, защита обвиняемого настаивала на избрании Винатье меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Адвокаты называли голословными и неубедительными доводы следователей о том, что их подзащитный может надавить на свидетелей.
При этом сам Винатье во время судебного заседания признался в любви к России. «Я люблю Россию», — сказал он. — Моя жена — русская, друзья все в Москве. «По словам Винатье, его “жизнь связана с Россией”».
Винатье грозит до пяти лет лишения свободы по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах).