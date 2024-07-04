В Самарской области горел ангар на площади 1400 квадратных метров

В селе Ташелка Ставропольского района потушили загоревшийся ангар. Напомним, что пожар начался 4 июля в 10.54. Очевидцы сообщали, что в здании раньше была пилорама. А сейчас тут хранятся электропроводка в катушках. Сначала площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, но огонь распространялся дальше.