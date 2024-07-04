Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области горел ангар на площади 1400 квадратных метров

В Ставропольском районе потушили ангар с электропроводами.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ташелка Ставропольского района потушили загоревшийся ангар. Напомним, что пожар начался 4 июля в 10.54. Очевидцы сообщали, что в здании раньше была пилорама. А сейчас тут хранятся электропроводка в катушках. Сначала площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, но огонь распространялся дальше.

— В 13.41 пожар локализован на площади 1400 квадратных метров, — сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Потушить грандиозный пожар удалось три с лишним часа после его начала: в 14.58 пожарные ликвидировали открытое горение. На месте ЧП работали 60 человек. О причинах пожара пока не известно.

пожары
МЧС