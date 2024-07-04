Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего мальчика

Самарчанка, откусившая пальцы своему сыну, понесет ответственность.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары опубликовали страшные кадры в социальных сетях. Женщина откусила пальцы своему трехлетнему сыну. Подробности опубликовали в следственном комитете.

— По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Происшествие случилось 3 июля 2024 года. Ребенка оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает. Также на место происшествия выехали правоохранительные органы, сотрудники следствия проводят экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей потерпевшего ребенка. Сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники МВД по региону.

СК