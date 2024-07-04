В Самаре возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 3-летнего мальчика

Жители Самары опубликовали страшные кадры в социальных сетях. Женщина откусила пальцы своему трехлетнему сыну. Подробности опубликовали в следственном комитете.
— По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Происшествие случилось 3 июля 2024 года. Ребенка оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас мальчику ничего не угрожает. Также на место происшествия выехали правоохранительные органы, сотрудники следствия проводят экспертизу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении родителей потерпевшего ребенка. Сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники МВД по региону.