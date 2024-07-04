От прилета ФАБ-3000 в склады ВСУ в Лимане у домов треснули фундаменты

«Только что в базу ВСУ у железнодорожной станции прилетело что-то очень мощное. По предварительным данным, в расположенные в этом районе склады могла впервые попасть авиабомба ФАБ-3000. От ударной волны у домов по соседству треснули фундаменты», — пишет Военная хроника.
Лиман является базой для нескольких украинских подразделений, обороняющих Часов Яр и Терны. В частности, здесь находятся штабы и склады ракетных и артиллерийских вооружений 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии.
«Предположительно, работали именно по ним», — отметил канал.