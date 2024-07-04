На Украине российские военные уничтожили самолет МИГ-29

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении очередного американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении в ДНР. По данным ведомства, выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».