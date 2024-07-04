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На Украине российские военные уничтожили самолет МИГ-29

За сутки Вооруженные силы России в зоне спецоперации уничтожили один самолет МИГ-29, два оборонных предприятия ВСУ и нефтезавод, сообщило Минобороны.

Источник: AP 2023

«На аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены: два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за день ВС России также уничтожили цех производства и склад для хранения ударных БПЛА.

Кроме того, силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников, французскую бомбу Hammer и 14 американских реактивных снарядов HIMARS.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении очередного американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении в ДНР. По данным ведомства, выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».