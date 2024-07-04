В Челябинске мужчина ранил ножом прохожего во время конфликта из-за собаки

— Сотрудники полиции незамедлительно выехали на адрес. В ходе проведения первоначальных мероприятий была опрошена сожительница потерпевшего, которая в момент происшествия находилась рядом с ним. Женщина пояснила, что у гражданского мужа возник конфликт с владельцем собаки бойцовой породы, которая была без намордника и напугала девочек с маленькой собачкой, — рассказали в ведомстве. — В результате словесного конфликта, переросшего в драку, подозреваемый нанёс потерпевшему ножевые ранения, после чего скрылся.