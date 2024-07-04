В Челябинске мужчина ранил ножом прохожего во время конфликта из-за собаки

Челябинец получил ранения брюшной полости у дома на улице Братьев Кашириных.
— Сотрудники полиции незамедлительно выехали на адрес. В ходе проведения первоначальных мероприятий была опрошена сожительница потерпевшего, которая в момент происшествия находилась рядом с ним. Женщина пояснила, что у гражданского мужа возник конфликт с владельцем собаки бойцовой породы, которая была без намордника и напугала девочек с маленькой собачкой, — рассказали в ведомстве. — В результате словесного конфликта, переросшего в драку, подозреваемый нанёс потерпевшему ножевые ранения, после чего скрылся.
Сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Калининский» выяснили приметы нападавшего, а затем и его личность. Оказалось, что тот после конфликта скрылся из города. Позже стало известно, что мужчина может скрываться в Троицке, где его и разыскали оперативники и доставили в Челябинск.
Злоумышленник оказался ранее неоднократно судимым 46-летним местным жителем, на которого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В конце июня в посёлке Нагорный Увельского района местный житель во время ссоры зарезал свою бывшую девушку. Парня задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. По решению суда обвиняемый минимум два месяца проведёт в СИЗО.