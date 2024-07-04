Экс-замглавы Челябинска задержали по подозрению в получении взятки

По данным следственного управления СК РФ по региону, в 2017—2019 годах должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета градостроительства и архитектуры в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. И в 2019 году, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы.