Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальнобойщик умер в очереди на польско-белорусской границе

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Водитель фуры умер на польско-белорусской границе, ожидая оформления на таможенном терминале в Малашевичах (Польша), сообщили в Telegram-канале «1регион».

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что трагедия произошла утром 3 июля. Мужчина находился в очереди грузовиков, ожидавших оформления на таможенном терминале в Малашевичах в соседней с Корощином деревне.

«65-летний мужчина вышел из кабины своей фуры и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть», — сказано в сообщении.

Погибший дальнобойщик был гражданином Польши.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Польша хочет усилить таможенные проверки в «Малашевичах». Через этот так называемый «сухой порт» проходит большой объем перевозок с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая.

Новыми ограничениями МИД Польши рассчитывает оказать давление на Минск со стороны Пекина.

Пункты пропуска на границе.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. На данный момент между Польшей и Беларусью работают только два из них: «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»).

Другие ПП были закрыты с польской стороны по инициативе Варшавы.

Движение грузовых поездов между Беларусью и Польшей сохраняется.

Кроме того, с 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью — это означает запрет на пребывание в определенных районах.