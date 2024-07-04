Дальнобойщик умер в очереди на польско-белорусской границе

Отмечается, что трагедия произошла утром 3 июля. Мужчина находился в очереди грузовиков, ожидавших оформления на таможенном терминале в Малашевичах в соседней с Корощином деревне.
«65-летний мужчина вышел из кабины своей фуры и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть», — сказано в сообщении.
Погибший дальнобойщик был гражданином Польши.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Польша хочет усилить таможенные проверки в «Малашевичах». Через этот так называемый «сухой порт» проходит большой объем перевозок с Востока, в том числе основные сухопутные поставки из Китая.
Новыми ограничениями МИД Польши рассчитывает оказать давление на Минск со стороны Пекина.
Пункты пропуска на границе.
На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. На данный момент между Польшей и Беларусью работают только два из них: «Тересполь» («Брест») для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»).
Другие ПП были закрыты с польской стороны по инициативе Варшавы.
Движение грузовых поездов между Беларусью и Польшей сохраняется.
Кроме того, с 13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью — это означает запрет на пребывание в определенных районах.