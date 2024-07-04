В Самаре завели дело о покушении родителей на убийство трехлетнего сына

«По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). По предварительным данным, соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые изъяли ребенка у родителей и передали бригаде скорой медицинской помощи, а также пресекли противоправные действия родителей потерпевшего», — говорится в сообщении ведомства.