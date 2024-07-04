В центре Екатеринбурга отключили электричество

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в «Россети Урал», отключения связаны с несанкционированными земляными работами. Были повреждены сразу четыре кабельных линий электропередачи. Сейчас идут работы по восстановлению электричества. Его нет в Верх-Исетском и Ленинском районах.