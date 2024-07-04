В центре Екатеринбурга отключили электричество

Жители Екатеринбурга остались без электричества в аномальную жару. Горожане не могут включить вентиляторы или кондиционеры. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.
— Невозможно находиться дома. Квартира раскаляется до невыносимой температуры. Без электричества не работает кондиционер или даже вентилятор. Мы не знаем, как спасаться, — поделилась горожанка.
Как сообщили «КП-Екатеринбург» в «Россети Урал», отключения связаны с несанкционированными земляными работами. Были повреждены сразу четыре кабельных линий электропередачи. Сейчас идут работы по восстановлению электричества. Его нет в Верх-Исетском и Ленинском районах.
— Бригады «Россети Урал» — «Екатеринбург» оперативно прибыли на место повреждения и приступила к работам по восстановлению электроснабжения. Энергетики прикладывают максимум усилий для того, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки, — рассказали в компании.