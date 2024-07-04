В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети

Авария произошла в районе Каменского плато по улице Оспанова. По предварительной информации, груженый грузовик Shacman двигался в северном направлении.
На повороте водитель, по не известной пока причине, не справился с управлением. Автотранспорт вылетел с дороги, снес заборы и контейнер, опоры газовой трубы.
По счастливой случайности не пострадали дети, которые играли за контейнером: он отлетел в их сторону и остановился неподалеку. В результате аварии пострадал водитель, его зажало в кабине. Спасатели извлекли мужчину и передали врачам скорой.
Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину аварии.