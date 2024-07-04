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В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети

В Алматы произошло ДТП с участием грузовика, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Авария произошла в районе Каменского плато по улице Оспанова. По предварительной информации, груженый грузовик Shacman двигался в северном направлении.

На повороте водитель, по не известной пока причине, не справился с управлением. Автотранспорт вылетел с дороги, снес заборы и контейнер, опоры газовой трубы.

По счастливой случайности не пострадали дети, которые играли за контейнером: он отлетел в их сторону и остановился неподалеку. В результате аварии пострадал водитель, его зажало в кабине. Спасатели извлекли мужчину и передали врачам скорой.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить причину аварии.