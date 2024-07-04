В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина

Как уточнили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, сотрудники их ведомств не привлекались. Гибель девушки подтвердили РИА Новости в кафе, где она работала. Ее коллеги рассказали, что узнали о трагедии, когда погибшая не вышла на работу в свою смену. По уточненным данным регионального главка МЧС, ЧП произошло на территории Сочинского национального парка. Поясняется, что эвакуация проводилась спасателями курорта «Красная Поляна», поскольку это был единственный ближайший пункт для транспортировки пострадавших. Мама погибшей жива, отметили в МЧС региона.