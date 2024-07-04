В Сочи сошла ледяная лавина, погибла женщина

Ранее в Telegram-канале Readovka были опубликованы кадры, на которых огромные ледяные глыбы скатываются с горы, а затем накрывают двух идущих по тропе женщин. Одну из них после удара ледяным валуном отбросило в сторону.
По данным краевого главка МЧС России, ЧП произошло вечером 30 июня.
«Курорт “Красная Поляна”, высота 2200, на молодую женщину упала глыба льда до 2-х кубометров. Пострадавшая девушка 29 лет, уроженка Ростовской области. Происшествие произошло на закрытой туристической тропе. Работали и доставляли пострадавшую к бригаде СП (спасательный пункт — ред.) спасатели курорта “Красная Поляна”, — сказали в краевом МЧС.
Уточняется, что 29-летняя девушка от полученных травм скончалась. О второй пострадавшей не сообщается.
Как уточнили РИА Новости в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России, сотрудники их ведомств не привлекались. Гибель девушки подтвердили РИА Новости в кафе, где она работала. Ее коллеги рассказали, что узнали о трагедии, когда погибшая не вышла на работу в свою смену. По уточненным данным регионального главка МЧС, ЧП произошло на территории Сочинского национального парка. Поясняется, что эвакуация проводилась спасателями курорта «Красная Поляна», поскольку это был единственный ближайший пункт для транспортировки пострадавших. Мама погибшей жива, отметили в МЧС региона.