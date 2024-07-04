Чешского добровольца ВСУ судят в Праге за мародерство и незаконную службу

Биле также заявила в суде, что у Симана не было разрешения президента Чехии на участие в боевых действиях в составе подразделения иностранной армии. По версии следствия, он прошел подготовку на Украине и затем отправился командовать группой военнослужащих в Ирпене и Буче. Там, согласно материалам, ему поручили патрулировать траншеи и руководить операциями по зачистке.