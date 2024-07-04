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Украинские СМИ сообщили о взрыве в порту в Одесской области

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«О взрыве в порту Черноморска Одесской области сообщают местные паблики. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города», — говорится в посте.

Ранее в четверг о взрыве также передавал телеканал «Общественное». Перед этим в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.

При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.