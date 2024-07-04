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Ретротрамвай «Достоевский» сошел с рельсов на улице Куйбышева

В ЧП в Петроградском районе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 июля, около 16:40 на улице Куйбышева в Петербурге с рельсов сошел ретротрамвай «Достоевский». Во время происшествия никто не пострадал. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

— Произошел сход с рельсов средней тележки трамвая. Это случилось из-за наезда на посторонний предмет, — рассказали в организации.

В связи с ситуацией на магистрали движение трамваев маршрутом №№ 6, 40 и 3 отвели. Так, состав № 40 проследовал от площади Ленина до станции метро «Выборгская», № 6 и 40 — от улицы Кораблестроителей до 19-й линии Васильевского острова, № 3 — от площади Репина через Инженерную улицу по Литейному проспекту до станции «Выборгская» и в обратном направлении.

Напомним, петербургские специалисты за первые шесть месяцев этого года проверили более 33,5 тысячи автобусов на соблюдение температурного режима. Нарушения зафиксировали в 3,5 процента транспортных средств. Комтранс призвал пассажиров закрывать форточки и люки при работающих кондиционерах.