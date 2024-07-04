Ретротрамвай «Достоевский» сошел с рельсов на улице Куйбышева

В связи с ситуацией на магистрали движение трамваев маршрутом №№ 6, 40 и 3 отвели. Так, состав № 40 проследовал от площади Ленина до станции метро «Выборгская», № 6 и 40 — от улицы Кораблестроителей до 19-й линии Васильевского острова, № 3 — от площади Репина через Инженерную улицу по Литейному проспекту до станции «Выборгская» и в обратном направлении.