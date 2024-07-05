В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

«При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь», — сообщили в ведомстве.