В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

ОМСК, 4 июл — РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области.
«При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь», — сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.