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В Омской области ребенок погиб при обрушении берега реки Иртыш

В Омской области ребенок погиб при обрушении песчаного откоса на берегу Иртыша.

Источник: Reuters

ОМСК, 4 июл — РИА Новости. В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 12-летнего мальчика, на которого обрушился песчаный откос, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

ЧП произошло вечером 3 июля на берегу реки Иртыш в поселке Междуречье Тарского района Омской области.

«При обрушении песчаного откоса погиб 12-летний мальчик, который гулял вместе с ровесником. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Второй мальчик получил незначительные травмы, смог самостоятельно выбраться и позвать на помощь», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

несчастный случай