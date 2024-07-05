Эпидемиологи сообщили о вспышках сальмонеллёза в трех районах Новосибирска

Согласно данным Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области, в текущем году более 5000 жителей обратились за медицинской помощью из-за острых кишечных инфекций. Вспышки сальмонеллёза зарегистрированы в Кировском, Ленинском и Советском районах, где взрослые и дети заразились через продукты питания. Эта информация была озвучена на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии.
Эксперты обсуждали меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекций. Отмечается, что около половины случаев заражения паразитами происходит в результате употребления недостаточно термически обработанных продуктов птицеводства. Летом также увеличивается риск заболевания из-за недостаточно очищенных овощей и фруктов.
Людмила Чернышова, руководитель эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», сообщила о двух случаях амебиаза и двенадцати случаях бластоцистоза в этом году.
Заражение, как правило, происходит через немытые овощи и фрукты, купленные на неорганизованных рынках, а также вследствие несоблюдения личной гигиены. Пока сохраняются факторы передачи инфекции, риск эпидемического неблагополучия остается высоким.
Также была поднята проблема нелицензированных точек продажи овощей и фруктов. Покупатели редко интересуются наличием у продавцов необходимых документов и медицинских справок. Власти регулярно проводят рейды для выявления таких торговцев, но это не приносит значительных результатов, поскольку продавцы быстро находят новые места для торговли.
Медицинские и городские власти убеждены, что предотвратить серьезные заболевания возможно, если соблюдать правила личной гигиены, покупать продукты только в проверенных местах и тщательно их мыть. Что касается отдыха, то следует выбирать только те места, где официально разрешено купание.