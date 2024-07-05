Эпидемиологи сообщили о вспышках сальмонеллёза в трех районах Новосибирска

Также была поднята проблема нелицензированных точек продажи овощей и фруктов. Покупатели редко интересуются наличием у продавцов необходимых документов и медицинских справок. Власти регулярно проводят рейды для выявления таких торговцев, но это не приносит значительных результатов, поскольку продавцы быстро находят новые места для торговли.

Медицинские и городские власти убеждены, что предотвратить серьезные заболевания возможно, если соблюдать правила личной гигиены, покупать продукты только в проверенных местах и тщательно их мыть. Что касается отдыха, то следует выбирать только те места, где официально разрешено купание.