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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Победы в Центрально-Городском районе Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: © РИА Новости

«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Победы погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили два «натовских» снаряда калибра 155 миллиметров по центру Горловки.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.