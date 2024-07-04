При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель

«В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Победы погиб мирный горловчанин. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 17.30 выпустили два «натовских» снаряда калибра 155 миллиметров по центру Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.