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В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт

ОМСК, 4 июл — РИА Новости. Концерт рэпера Кишлака (Максима Фисенко) в омском баре сорвали неизвестные, которые ворвались к нему в гримерку и напали с перцовым баллончиком, сообщается в официальном Telegram-канале музыканта.

Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре «Викинг» в Омске. Рэпер в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него в гримерке пятерых неизвестных мужчин крепкого телосложения. По его словам, сначала они заявили, что концерта не будет, а потом напали на артиста и его команду и залили их из перцовых баллончиков.

«В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. <…>. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — написал Кишлак в своем Telegram-канале.

В полиции РИА Новости подтвердили факт случившегося.

«В полицию поступило телефонное сообщение о причинении гражданину телесных повреждений со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.