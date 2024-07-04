В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт

Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре «Викинг» в Омске. Рэпер в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него в гримерке пятерых неизвестных мужчин крепкого телосложения. По его словам, сначала они заявили, что концерта не будет, а потом напали на артиста и его команду и залили их из перцовых баллончиков.
«В связи с групповым нападением на нас и гостей концерта просим всех пострадавших от действий связаться с нами для подготовки коллективного иска. <…>. Наша команда уже принимает меры для того, чтобы виновные понесли наказание. Ваше обращение поможет нам добиться справедливого и максимально жесткого наказания для виновных», — написал Кишлак в своем Telegram-канале.
В полиции РИА Новости подтвердили факт случившегося.
«В полицию поступило телефонное сообщение о причинении гражданину телесных повреждений со стороны неизвестных. Сотрудниками УМВД России по городу Омску по данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.