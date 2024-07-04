В Омске напали на рэпера Кишлака и сорвали концерт

Инцидент произошел в четверг вечером в фолк-рок-баре «Викинг» в Омске. Рэпер в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него в гримерке пятерых неизвестных мужчин крепкого телосложения. По его словам, сначала они заявили, что концерта не будет, а потом напали на артиста и его команду и залили их из перцовых баллончиков.