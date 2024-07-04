Выпила водки, швырнула дочь, испугалась. Суд в Петербурге отправил в СИЗО мать погибшего младенца

По данным «Фонтанки», Дарья проснулась утром в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко 2 июля и до обеда выпила пол-литра водки. Около двух часов дня она покормила обоих детей — мальчику идет второй год, девочка родилась четыре месяца назад. После еды что-то младшую расстроило, она заплакала, и мать трижды ударила ее по лицу и швырнула в кроватку. Затем взяла плачущего ребенка на руки и успокоила, прижимая к себе. Когда девочка засыпала, Дарья услышала, что она похрипывает. Она переживала, что ребенку плохо, но вскоре хрипы прекратились, и девочка заснула. Мать оставила радионяню, взяла сына и встретилась во дворе с соседями. Они выпили еще немного водки и пошли в гости к этим соседям. Около десяти вечера за Дарьей пришел муж. Дома он сразу пошел к детской кроватке и обнаружил, что дочь не дышит. Скорая лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что начиная с середины июня это был третий раз, когда мать ударила девочку. Все три раза она была пьяна, но понимала, что делает.