Выпила водки, швырнула дочь, испугалась. Суд в Петербурге отправил в СИЗО мать погибшего младенца

Ближайшие месяцы в следственном изоляторе проведет 30-летняя жительница Петербурга, которая не смогла совладать со своими зависимостями. Состояние матери двоих детей привело к смерти младшей дочки.
О решении суда сообщает Объединенная пресс-служба 4 июля. Дарье предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Она полностью признала вину. Прокуратура Петербурга сообщает, что, с учетом мнения прокурора, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца.
По данным «Фонтанки», Дарья проснулась утром в своей квартире на улице Антонова-Овсеенко 2 июля и до обеда выпила пол-литра водки. Около двух часов дня она покормила обоих детей — мальчику идет второй год, девочка родилась четыре месяца назад. После еды что-то младшую расстроило, она заплакала, и мать трижды ударила ее по лицу и швырнула в кроватку. Затем взяла плачущего ребенка на руки и успокоила, прижимая к себе. Когда девочка засыпала, Дарья услышала, что она похрипывает. Она переживала, что ребенку плохо, но вскоре хрипы прекратились, и девочка заснула. Мать оставила радионяню, взяла сына и встретилась во дворе с соседями. Они выпили еще немного водки и пошли в гости к этим соседям. Около десяти вечера за Дарьей пришел муж. Дома он сразу пошел к детской кроватке и обнаружил, что дочь не дышит. Скорая лишь констатировала смерть ребенка. Известно, что начиная с середины июня это был третий раз, когда мать ударила девочку. Все три раза она была пьяна, но понимала, что делает.
По информации «Фонтанки», девочка родилась в феврале этого года раньше срока и первые полтора месяца своей жизни провела в больнице. Забрать домой её позволили в начале апреля. Меньше чем через две недели после этого к семье наведалась проверка — не впервые. Женщина попала на учёт в отделе по делам несовершеннолетних в августе прошлого года, после того как её привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына, которое она совмещала с эпизодическим употреблением алкоголя.
В течение года с матерью неоднократно проводили профилактические беседы, вместе с участковым проверяли условия проживания. Согласно последнему посещению, нареканий не было. После рождения младшего ребёнка в квартиру приходили дважды, один раз с женщиной проводили беседу. Очередное приглашение в отдел полиции она получала в июне. За это время соседи на семью не жаловались, на злоупотреблении спиртным женщина не попадалась.
И Дарья, а еще чаще ее супруг выкладывали в соцсетях фотографии детей, преимущественно старшего сына. Мальчик, если верить этим фотоотчетам, регулярно бывал на прогулках, был одет по погоде, выглядел здоровым. Отец водил его в «Океанариум» и другие развлекательные места. Под постами родители признавались в любви друг другу и к детям. «Когда в душе мне начинает казаться, что жизнь д*рьмо, я просто смотрю на своих детей, говоря: “Нет..Показалось!”» — написал отец семейства в апреле этого года, приложив фото обоих детей (орфография и пунктуация сохранены).
На видео от Управления СК региона женщина говорит, что раскаивается в содеянном.