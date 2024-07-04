В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста

Ранее сообщалось, что вечером во вторник на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились два человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов, которые поздно вечером обнаружили тело одного из рабочих — мужчины 1999 года рождения.