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В Нижнем Новгороде нашли тело второго рабочего, упавшего с моста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июл — РИА Новости. Найдено тело второго рабочего, упавшего в строительной люльке с моста в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник на Стригинском мосту через реку Оку на окраине Нижнего Новгорода при проведении строительных работ в воду сорвалась подвесная люлька, в которой находились два человека. Для их поиска на место происшествия вызвали водолазов, которые поздно вечером обнаружили тело одного из рабочих — мужчины 1999 года рождения.

«Силами водолазной группы извлечено тело второго погибшего (мужчина 1997 года рождения)», — говорится в сообщении.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

СК