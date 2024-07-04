Пожар на складе на Оловозаводской улице в Новосибирске нанес ущерб в 200 млн

Ущерб от пожара на складе по адресу Оловозаводская, 47 в Кировском районе Новосибирска составил 200 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск рассказал прокурор Кировского района Анатолий Стафиевский.
— Из-за возгорания кровли склада ГСМ пострадало два нежилых помещения. Они принадлежат предпринимателю, который сдавал их на основании договора аренды. Согласно его словам, сумма ущерба немалая, — рассказал Стафиевский.
Прокурор также добавил, что причину пожара до сих пор устанавливают.
Напомним, что пожар по на складе случился 3 июня. На месте ЧП работала усиленная группировка огнеборцев — 66 человек личного состава МЧС, 20 единиц спецтехники, а также пожарный поезд.
На первом этаже здания хранились емкости с горюче-смазочными материалами. Склад был полностью объят огнем, там обрушились конструкции. Площадь пожара в итоге достигла 4500 квадратов. Ему присвоили 3 ранг сложности.
К счастью, в результате возгорания никто не погиб и не пострадал.