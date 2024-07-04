В Воронеже под Каменным мостом застрял очередной грузовик

— Движение под Каменным мостом может быть затруднено в силу низкого и узкого проема, поэтому непосредственно перед объектом, а также на подъезде к нему в зоне видимости автомобилистов расположены знаки 3.13 «Ограничение высоты» и 3.14 «Ограничение ширины». Кроме того, имеются и физические ограничители — цепи. Администрация города призывает водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать предписания дорожных знаков, особенно на объектах с затрудненным проездом. Если транспортное средство превышает установленный знаком предел, то движение по такому участку дороги категорически запрещается, — отметили в мэрии.